هدي الأترابي تتألق بـ لوك رياضي في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة هدي الأترابي ، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هدي الأتربي، في الصور بعد أداءها تمرينات رياضية في لوك رياضي ارتدت خلاله زيا رياضيا باللون الزيتي الفاتح، ونالت الصور إعجاب عددكبير من المتابعين

يذكر ان اخر اعمال هدى الاتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركةسينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.