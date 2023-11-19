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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتقدم على سيراليون بهدف دون رد بـ نهاية الشوط الأول

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وسيراليون، بتقدم مصر بهدف دون رد.

وشهدت الدقيقة 38، بطاقة حمراء لتيريس فورنا لاعب سيراليون بعد تدخل قوي على حمدي فتحي الذي سقط على أرض.

ومرت نصف ساعة من زمن الشوط الأول من مباراة مصر وسيراليون، وأصبحت النتيجة تقدم منتخب مصر على سيراليون بهدف مقابل لا شيء.

وشهدت الدقيقة 30، تمريرة بينية بمنطقة جزاء منتخب مصر، تسلمها عثمان كاكاي وسدد كرة يسارية قوية ولكنها اصطدمت في القائم الأيمن قبل أن يتابعها الحسن كوروما بتسديدة ولكن بعيدة تماما عن مرمى الحارس محمد.

نجح محمود تريزيجيه في التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

جاء الهدف بعدما مرر صلاح الكرة على حدود المنطقة حولها مصطفى محمد بمهارة بكعب القدم إلى تريزيجيه الذي تسلمها وسدد على يمين الحارس داخل الشباك

أجرى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، 5 تغييرات على تشكيل الفريق الذي سيواجه به سيراليون، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

 

 

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة سيراليون

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

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