ممثل الرابطة الطبية الدولية: قطاع غزة يعاني من أزمة صحية وكارثة إنسانية

قال الدكتور محمد الطراونة، ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن، إن الكارثة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، ستنتشر إلى المنطقة المحيطة؛ نتيجة انتشار الأمراض التنفسية والمعدية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر “سكايب”، من عمان، مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن انتشار الأمراض، يأتي نتيجة استهداف المستشفيات وجميع المرافق الصحية، وعدم مقدرة المصابين على الوصول إلى أماكن الرعاية الصحية.

الكوادر الطبية

وأشار إلى أن ما فاقم الأمر سوءا؛ هو عدم قدرة الكوادر الطبية على القيام بمهامها، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية، وهناك احتمالية لظهور أمراض جديدة ستنتشر نتيجة النزوح.