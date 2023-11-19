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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رمضان عبد المعز: من يأخذ حق غيره أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة

صدى البلد

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه عندما نتحدث في ظاهرة الإصلاح فعليك ان تبدأ بنفسك، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ).

وأضاف عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، انه إذا أراد الإنسان الإصلاح فعليه ان يبدأ بنفسه فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

فعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه مرفوعاً: «من اقْتَطَعَ حَقَّ امرئٍ مسلم بيمينه، فقد أَوْجَبَ اللهُ له النارَ، وحَرَّمَ عليه الجنةَ» فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: «وإنْ قَضِيبًا من أَرَاكٍ»، وإن كان هذا الشي عودا من سواك. 

وشدد على ألا تمد يدك بالسوء ولو كل الناس فعلوا ذلك، ولو الناس ارتشوا فلا ترتشي، ولو الناس أهدروا المال العام فلا تفعل، مؤكدا أن من يأخذ حق غيره أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة.

وتابع، أننا فى أمس الحاجة لتطهير القلوب وأول عمل هو اخلاص النوايا ان تخاف الله وتعمل أي شيء لوجه الله، لما تغير نفسك ما تقولش اشمعنى المجتمع، مالكش دعوة بالناس".

إصلاح النفس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اخذ حق الغير رمضان عبد المعز

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