بيت العائلة المصرية بسويسرا يوضح تفاصيل مشاركة الجالية فى الانتخابات الرئاسية

قال جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية بسويسرا، إننا في أشد الحاجة للتكاتف حول الرئيس السيسي ودعمه خلال الانتخابات، فهو قائد مخلص، متابعا: نحن بحاجة لقائد محنك يتمتع بالوطنية وحب الوطن، وكل ذلك متواجد في الرئيس السيسي.

أكمل “جمال حماد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة: أدعو كل أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات، لأن الوضع المحيط بمصر خطير للغاية، نعمل على توعيتهم بأهمية الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها، والتنسيق مع وزارة الهجرة في هذا الأمر.

أضاف أن عدد الجاليات المصرية في سويسرا يزيد على 10 آلاف مواطن، ودائما ما نقدم الدعم للشعب الفلسطيني، متابعا: كل يوم هناك مظاهرات وتفاعل مع الأحداث في غزة.

استرسل:"نخرج مرتين في الأسبوع للتظاهر، وعدد المتظاهرين يصل ما بين 1000 إلى 2000، والمظاهرات لا تقتص على المصريين والعرب فقط، بل يشارك في المظاهرات كافة الجنسيات.