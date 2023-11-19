28 نوفمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أخلاقيات البحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

و من هذه الدورات يقدم المركز يوم الثلاثاء ١٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ برنامج تدريبي عن اخلاقيات البحث العلمي

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ونظمت جامعة حلوان زيارة علمية لطلابها الوافدين إلى شركة حلوان للأسمدة، حيث شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين، وهذا يؤكد على حرص الجامعة لتوفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب الوافدين، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.

هذا وقد عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

كما نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض.

هذ وأطلقت جامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في "الصحة النفسية والإرشاد النفسي تنظمها وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسى.



وقد أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".، ودعا المركز الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه لمقر المركز.

كنا أعلن المركز أنه يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس - دراسات عليا، بجانب التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل، وترجمة بيان الدرجات، وترجمة ملخص الرسائل والأبحاث، وإثبات القيد للسفر، كما يوفر المركز ترجمة إفادات السفر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بإجراء جولة تفقدية لكليات " الخدمة الاجتماعية - الآداب – الحقوق – الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وشدد على أهمية إتقان الطالب للغة لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.



واكد رئيس جامعة حلوان على إننا نتطلع دوماً إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها

كما أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية التربية بالجامعة، حيث شدد خلالها على أهمية التدريب العملي لطلاب الكلية، وضرورة امتلاكهم مهارات لغوية عالية، بهدف إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل. كما أوصى بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي.