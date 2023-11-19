وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيا بمتوسط سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية ركزت منذ عام 2019 على تنمية البنية التحتية المعلوماتية، متابعا: ترتيب مصر كان رقم 40 بين دول أفريقيا وفقا لقياس متوسط سرعة الإنترنت.

أكمل"طلعت"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: منذ عام 2020 ترتيب مصر أصبح الأول على مستوى القارة، مشيرا إلى أن ثبات واستقرار وكفاءة البنية التحتية الرقمية أثر في صناعة التعهيد، عندما اجتاح فيروس كورونا.



وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية استوعبت هذه الأحمال التي تضاعفت مع بداية كورونا، والشركات قدرت ذلك، وبعد هدوء الجائحة بدأت في التوسع أكثر بمراكز التعهيد لها مصر.



