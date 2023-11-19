وزير الاتصالات: رئيس الوزراء تفقد 6 شركات عالمية تعمل في مجال الخدمات الرقمية بمصر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رئيس الوزراء افتتح اليوم الدورة السنوية لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي نيابة عن الرئيس السيسي، كما افتتح مركز لشركة عالمية تقيم مركزاً للتعهيد في مصر وتفقد 5 مراكز أخرى تصدر خدمات رقمية من مصر.

أضاف "طلعت"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك عملاً يجري على الخدمات الرقمية وتقديم الخدمات الحكومية واستحقاق المواطنين من الحكومة بشكل مرقمن ومحوكم، فهناك منصة مصر الرقمية سجل عليها أكثر من 7.5 مليون مواطن يستطيعون من خلالها تلقي أكثر من 170 خدمة حكومية مرقمنة بالكامل.

أشار إلى أن مصر بدأت منذ عام 2019 في التركيز المكثف على التدريب وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات في مختلف أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما أدى إلى لفت أنظار الشركات العالمية، فبعدما كنا ننمو بنسب من 10 إلى 12% سنويا في مجال التعهيد أصبحنا ننمو بنسب تتجاوز الـ 20 و25% في العامين الأخيرين.

لفت أن التعهيد يعني أن تأتي شركة عالمية غير مصرية وتقيم مركزاً في مصر وتعين فيه متخصصين مصريين في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدرون خدمات رقمية لعملاء لهذه الشركة خارج مصر، ومن ثم توفر فرص عمل وتعين ناس في مختلف التخصصات وتصدير خدمات رقمية.



أوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر ينمو بنسب تتجاوز 20 و 25%، متابعا: نستهدف صادرات رقمية بنهاية 2026 تصل إلى 9 مليارات دولار.



