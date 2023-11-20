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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإندونيسي يطالب أمريكا بضرورة وقف الأعمال الوحشية بغزة

صدى البلد

قال الرئيس الإندونيسي  جوكو ويدودو اليوم الاثنين، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن بضرورة وقف الأعمال الوحشية في غزة وتنفيذ وقف لإطلاق النار على الفور.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإندونيسي: إن بلاده تؤكد ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية .

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأن الاحتلال يقوم بعقاب جماعي ضد الأبرياء. ودعا لآلية مستمرة لتقديم المساعداتللفلسطينيين.

وأضاف أن  المستشفى الاندونيسي في غزة يتلقى ضربات متكررة من الاحتلال، ولهذا فيجب مساءلة الاحتلال.

ودعا لمفاوضات سلام للوصول لحل الدولتين ورفض حل الدول الوحيدة الذي تريده إسرائيل.
ودعا لاستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لوقف الحرب.

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