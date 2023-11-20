لسه في الأيام أمل.. شاهد أحدث ظهور لـ زينة

شاركت الفنانة زينة صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرةإنستجرام.

وظهرت زينة في الصور بلوك شتوي كاجوال، مرتدية جاكت اسود مع بنطال بالون الاسود هو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير في المكياج فقد اختارتت بعض اللمسات الناعمة التي تبرز من رقة وجمال ملامحها.





وعلقت علي الصوره قائله:"لسه في الايام امل والامل في ربنا".





زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عنأدائها،وتترك الحكم للجمهور.





أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طولالوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".





وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراعبيناتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”.