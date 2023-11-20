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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 12 ألف جنيه على موبايل جوجل بيكسل المنافس الأقوى لسامسونج وأوبو

خصم 12 ألف جنيه على
خصم 12 ألف جنيه على موبايل جوجل بيكسل المنافس الأقوى لسامسون

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع مصري  يبيع هاتف جوجل بيكسل Google Pixel Fold بخصم 400 دولار أمريكي أي أكثر من 12 ألف جنيه مصري ليصل سعره بعد التخفيض إلى 1400 دولار أمريكي.

خصم 12 ألف جنيه على موبايل جوجل بيكسل المنافس الأقوى لسامسونج وأوبو


Galaxy Z Fold5 ليس الهاتف القابل للطي الوحيد في السوق كما تعلم. هناك Google Pixel Fold ، الذي يقدم نهج Google لواجهة مستخدم قابلة للطي.
الشاشة الخارجية عبارة عن لوحة مقرفصة بحجم 5.8 بوصة بنسبة هيكل 17.4: 9 (مقارنة بـ 6.2 بوصة 23.1: 9 لشركة Samsung) ، لكن الشاشات الداخلية لها نفس الحجم تمامًا عند 7.6 بوصة ونسبة هيكل متطابقة.
لاحظ أنه على عكس Pixel 8s ، يستخدم Google Pixel Fold معالج Tensor G8 الأقدم. على أي حال ، مثل Samsung ، يتمتع هذا الطراز بتصنيف مقاومة الماء IPX8. 
كما أن هاتف جوجل بيكسل فولد Google Pixel Fold يحتوي على بطارية أكبر سعة 4821 مللي أمبير (مقابل 4400 مللي أمبير).

Google Google Pixel Fold Google Pixel Galaxy Z Fold5 Tensor Tensor G8

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