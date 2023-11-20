التضامن: توسعنا فى برامج الحماية والدعم النقدي للوصول إلى 5.2 مليون أسرة

قالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الدولة المصرية اهتمت بالحماية الاجتماعية منذ عام 2015، مشيرة إلى أنها بدأت بوضع أسس شبكات الأمان الإجتماعي بإطلاق برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن برنامج تكافل وكرامة يعد دعما نقديا مشروطا، أى أن الدولة اشترطت بتقديم المساعدة لبعض الشروط، أهمها المشروطية الصحية والتعليم وتنظيم الأسرة وأن يكون لدي أسرة تكافل وكرامة ثلاثة أبناء.

وتابعت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي: “توسعنا فى شبكات الأمانة وبرنامج الدعم النقدي والوصول إلى 5.2 مليون أسرة، أى أكثر من 22 مليون مستخدم”.