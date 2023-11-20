وزير الصحة : نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى مستشفيات العريش والقاهرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه سيتم نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة.

جاء ذلك وفقا لخبر عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وفي سياق متصل، أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية اليوم، الاثنين، بسماع دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب غلاف عزة.

ووفقا لصحيفة " تايمز اوف إسرائيل" دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف هعسارا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مما يشير إلى إطلاق النار وشيك.

ولا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف بالقرب من غلاف قطاع غزة.