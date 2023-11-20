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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في العديد من مستوطنات غلاف غزة

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية اليوم، الاثنين، بسماع دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب غلاف عزة.

ووفقا لصحيفة " تايمز اوف إسرائيل" دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف هعسارا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مما يشير إلى إطلاق النار وشيك.

ولا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف بالقرب من غلاف قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق قذائف هاون على موقع للجيش على الحدود مع لبنان.

وأكدت الإذاعة أن قوات جيش الاحتلال ترد على مصدر إطلاق النيران.

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