المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات.. تفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين من اصحاب المحلات عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023، وفقًا للقرار الوزاري رقم "456" لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وأعلنت الحكومة عن موقف تطيبق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، وجائت كالتالي:-

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم كالآتي:

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح من المحافظ المسؤول.

فتح المحلات التجارية والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.

فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بـ المولات التجارية يوميًّا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًّا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، واستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات.. والعقوبة المقررة

غلق المحلات فى "10 مساء"، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة "11 مساء"، هي المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات، و يتم وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص، وجرى خلال الأيام الماضية تنفيذ حملة توعية لأصحاب المحلات والمقاهى والمولات بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد، من أنهم سيتعرضون للعقوبات المقررة.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية

ونظمت المادة "6" من القرار الوزاري الخاص مواعيد فتح وغلق المحلات، وتنص على أن "شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام".

موعد غلق المحلات في التوقيت الشتوي



سيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

