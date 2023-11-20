إجراء خاص من اتحادات الفروسية بالمكسيك لدعم الفلسطينيين

ارتدى مندوبو ورؤساء الاتحادات أعضاء المجموعة السابعة للفروسية الوشاح الفلسطيني اليوم خلال اجتماع المجموعة السابعة للفروسية الذي عقد بالمكسيك اليوم.



وأقيم اجتماع المجموعة السابعة لاتحادات الفروسية الدولي في المكسيك اليوم قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي من المقرر أن يعقد اليوم في المكسيك أيضا.



وحضر المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية اجتماع المجموعة السابعة اليوم مرتديا الوشاح الفلسطيني.



وحرص مندوبي ورؤساء الاتحادات أعضاء المجموعة السابعة للفروسية على إرتداء الوشاح الفلسطيني اليوم لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هجوم قوات الكيان الصهيوني خلال الفترة الحالية في رسالة مؤثرة في هذا الحدث العالمي الكبير دعما للقضية الفلسطينية.