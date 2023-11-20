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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكشف عورتها داخل نوادي ليلية.. القبض على راقصة الإثارة بالساحل الشمالي

أرشيفية
أرشيفية

 تجري النيابة العامة تحقيقات مع راقصة شهيرة، بعدما ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض عليها لقيامها بنشر فيديوهات تقوم خلالها بأداء رقص شرقي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة.

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كشف عورتها داخل النوادي الليلية

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قيام الراقصة بكشف عورتها داخل النوادي الليلية ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.


 اشتهرت الراقصة  خلال الفترة الأخيرة بأداء رقصات استعراضية لإثارة الغرائز وترتدي بدل رقص شرقي عارية تكشف أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الأوساط الليلية والكباريهات بالرقص بخلاعة لاستقطاب الزبائن، وتؤدي الرقص في الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة، غير أنها أثارت جدل واسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك  وانستجرام ويوتيوب.

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