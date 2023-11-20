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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف المستوطنات وتدمير المواقع العسكرية.. المقاومة تمطر قوات الاحتلال بالصواريخ

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  اليوم الاثنين، قصف مستوطنة "نيرعوز" برشقة صاروخية وموقع "مارس" العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل، نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت سرايا القدس، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع  6 جنود  إسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم غرب بيت لاهيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت سرايا القدس: "استهدفنا تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة".


وأشارت سرايا القدس إلى استهداف 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا" بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.

 

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

وفي لبنان، أكد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف أحد مراكز القيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بـ4 صواريخ.

وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

وأضاف البيان :"هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".

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