بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هبة مجدي، مرتدية بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الأسود الناعم لتكشف عن جمالها وأناقتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور هبة مجدي