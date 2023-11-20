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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجلس الأعمال المصري السعودي: نسعى للوصول باستثماراتنا في مصر لـ50 مليار دولار

استثمارات
استثمارات

قال رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر العامري، إن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية.

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وأضاف العامري، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي على شاشة "القاهرة الإخبارية" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي، اليوم الإثنين، أن عدد الشركات السعودية في مصر وصل إلى 6200 شركة.


وأوضح أن عدد الشركات المصرية خلال العامين الماضيين ارتفع من 500 إلى 2000 شركة في السعودية، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، ونسعى للتغلب على عدد من التحديات البسيطة وتوقيع اتفاقية شراكة لحماية الاستثمارات السعودية المصرية.

وأكد أن مصر والسعودية هما مظلة العرب، واليوم هما متكاملين في كل شيء استراتيجيا واقتصاديا واجتماعيا، في ظل رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي.

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