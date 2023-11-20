الزراعة: نتجاوز 7 ملايين طن صادرات لـ 160 دولة في 2023.. فيديو

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الغذاء والزراعة أمن غذائي للدولة المصرية.

وأضاف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ملف الزراعة في مصر يحظى بعناية خاصة في عهد الرئيس السيسي والإجراءات الاستباقية التي تمت في البلد كان سيحدث مشكلة كبيرة في ملف الأمن الغذائي في مصر".

وأضاف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "مصر في خلال الـ9 سنوات الماضية استطاعت أن تضم للرقعة الزراعية أكثر من مليون ونصف فدان ومصر لها سمعة جيدة جدا في ما يتعلق بالصادرات".

وتابع: "مصر ستتجاوز هذا العام 7 مليون طن صادرات سلع زراعية لـ 160 دولة وتفوقت على إسبانيا في الصادرات الموالح والتي تعتبر أكبر مصدر للموالح، حيث صدرت مصر حوالي 2 مليون طن في السنة وتعتبر بذلك أكبر دولة تصدر موالح في العالم".



واسترسل الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "اليوم كانت هناك مناقشة مع الرئيس السيسي واستعراض من وزير الزراعة لدراسة تتضمن توزيع المحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية وكل ما يتعلق بذلك".

