دائما أفعل الأفضل.. رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من منتخب مصر

نشر نجم النادي الأهلي إمام عاشور صورة جديدة من تدريبات الاهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علق علي الصورة قائلا: ديما افعل الافضل .

وكان قد أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن استبعاد اللاعب إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من أمم افريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر بالمنتخب: فيتوريا يرغب في استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد بشكل نهائي من أمم افريقيا واتحاد الكرة يحاول حل الأمر".

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بثنائية محمود تريزيجية في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلةلمونديال 2026

وبهذه النتيجة حافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط بعدما فاز على جيبوتي في الجولة الأولىبسداسية دون رد