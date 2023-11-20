برلمانية: مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل القضية الفلسطينية.. فيديو

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل القضية الفلسطينية.

وأضافت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الاحتلال الإسرائيلي يضرب بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط".

وأشارت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب،: "العالم سيدفع فاتورة عالية جدا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحة: "قادة أوروبا يمارسون سياسة القمع ضد شعوبهم لمنعهم من تأييد القضية الفلسطينية".

وأوضحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب،: "خطاب إسرائيل مشبع الكراهية والقمع".