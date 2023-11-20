حلمي النمنم: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يبدأ منذ أيام محمد علي.. فيديو

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يبدأ منذ أيام محمد علي.

وأضاف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الثورة العربية الكبرى عام 1936 قامت لأن بريطانيا العظمى اقترحت تقسيم فلسطين إلى 3 أقسام، وطرح هذا المشروع وعرض على النحاس باشا للحصول على موافقة الدول العربية".

وأشار حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق،: "مصر رفضت هذا المشروع تماما"، موضحا :"عندما تم وعد بلفور مظاهرات الاحتجاج قامت في القاهرة، وعندما بدأ توطين اليهود في فلسطين منذ نهاية القرن الـ19 راية الاحتجاج رفعت في صحف القاهرة ومنتديات القاهرة".

وأوضح حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق،: "مصر تدافع عن هذه القضية منذ القرن الـ19 ".