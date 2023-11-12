حلمي النمنم في ضيافة مركز بحوث الشرق الأوسط لتحليل الحرب على غزة

يستضيف مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، في ثاني حلقات الاستديو التحليلي للحرب على غزة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

وذلك اليوم الأحد الساعة 12 ظهراً بقاعة الاجتماعات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان قد فاز مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول على مستوي الجمهورية (فئة المشروعات غير الهادفة للربح) وذلك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.