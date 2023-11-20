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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عالمة آثار تدعي اكتشافها لمقبرة الملكة نفرتيتي| تفاصيل

عالمة اثار تدعي اكتشافها
عالمة اثار تدعي اكتشافها لمقبرة الملكة نفرتيتي

كشفت عالمة الآثار الدكتورة سليمة إكرام عن المكان الذي تعتقد أنه يمكن أن يكون المثوى الأخير للملكة نفرتيتي. وذلك في حديثها لصحيفة يو إس صن.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار، كانت نفرتيتي زوجة الفرعون أمنحتب الرابع، والد توت عنخ آمون، وعاشت خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، لكن موقع مقبرتها ظل لغزا، والآن يمكن كشف هذا اللغز على يد الدكتورة إكرام من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وقالت: "كان هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت مقبرة الملكة متأخرة عن مقبرة توت عنخ آمون، لكن الاختبارات العلمية أعطت نتائج غامضة"، مضيفة أنه "من المحتمل أن تكون خلف مقبرة توت أو في الوادي الغربي". 

عالمة اثار تدعي اكتشافها لمقبرة الملكة نفرتيتي

وكانت نفرتيتي منذ فترة طويلة في طليعة دراسة مصر القديمة، وتم نسخ تمثالها النصفي عدة مرات مع الأصل الذي لا يزال موجودًا في المتحف الجديد في برلين.

وأضافت الدكتورة إكرام: “إن العثور على قبر ملكي سليم سيزودنا بكمية هائلة من المعلومات حول الدين والتقاليد والثقافة المادية، قد يوضح أيضًا العالم الديني المعقد في أواخر الأسرة الثامنة عشرة في مصر."

عالمة الآثار الاثار الملكة نفرتيتى لغزا

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