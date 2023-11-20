الهلال الأحمر: استقبلنا 28 طفلا من المبتسرين في غزة

كشف دكتور خالد زايد مدير الهلال الاحمر بشمال سيناء أنه تم اليوم إستقبال 28 طفل فلسطيني من المبتسرين من أصل 31 طفلاً كان في إستقبالهم وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء وذلك عبر معبر رفح وتم توزيعهم على المستشفيات في شمال سيناء والقاهرة يواقع 18 طفل على مستشفيات شمال سيناء والباقي لمستشفيات القاهرة عبر مطار العريش الدولي برفقة وزير الصحة "



وتابع في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أن قطاع غزة يعاني معاناة كبيرة من توقف المستشفيات ونجحت الدبلوماسية المصرية في التفاوض والضغط لادخال شحنات من الوقود لاعادة تشغيل المستشفيات والشاحنات الفلسطينية لاستقبال المساعدات وتفريغها ومن ثم توزيعها .



وعن أخر نطورات إقامة المستشفى الاردني الثاني الميداني بجنوب القطاع قال: اليوم دخل مجموعة من الاطباء الاردنين لمصر لاقامة مستشفى ميداني أردني داخل قطاع غزة عابرين معبر رفح

مكملاً : إستقبلنا اليوم الاطباء الاردنين برفقة ولي العهد الاردني ويقدر عدههم بنحو25 طبيب ومجموعة من الادارين والمساعدين بإجمالي 125 فرد ومعهم مجموعه من الحضانات والادوية وبالفعل دخلوا لقطاع غزة بالتنسيق مع الجهات الختصة "

150 شاحنة تدخل على فترات



وأوضح أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بلغت الف شاحنة وأن الجهود المصرية نجحت في زيادة المتوسط اليومي للشاحانات التي تعبر قطاع غزة من بداية من 20 شاحنة يومياً ثم أربعين وصولاً إلى 100 شاحنة يومياً ومؤخراً 150 شاحنة تدخل على فترات متقطعة بسبب أزمة الوقود ولكن مع دخول شحنات الوقود قد يحدث إستدامه خلال الايام المقبلة "

