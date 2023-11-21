نقل 200 جريح من المستشفى الإندونيسي إلى مركز ناصر الطبي في خان يونس

نقلت فرق الإسعاف في قطاع غزة 200 جريح من المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن فرق الإسعاف في قطاع غزة تمكنت من إجلاء 200 جريح من المستشفى الإندونيسي شمال القطاع إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، بأن الهجوم على المستشفى الإندونيسي مثير الفزع، مشددًا على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى والمدنيين، وعدم استهداف المرافق الصحية.

وكانت قوات الاحتلال، قد استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.