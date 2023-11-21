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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات| صبحي يجتمع بالشباب المصري في كندا

صدى البلد

استضافت سفارة مصر في أوتاوا ، اليوم الثلاثاء،  لقاءً جمع بين وزير الشباب والرياضة بلفيف كبير من الشباب المصري الواعد في كندا، فضلاً عن رابطة الطلاب المصريين بجامعتيّ أوتاوا وكارلتون. 

وقد شارك في اللقاء مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، كلاً من السفير أحمد حافـظ سفير مصر لدى كندا، والقنصل العام محمد فخري قنصل عام مصر في مونتريال، والدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي ورئيس المكتب الثقافي والتعليمي لمصر بكندا. 

وجاء ذلك، ضمن فعّاليات زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى كندا، وذلك للمشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي انعقدت في مدينة مونتريال.


 وتم التنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بمكتب وزير الشباب والرياضة حيث قامت الوحدة بتنظيم الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس ليضم عدداً كبيراً من قيادات الوزارة بالقاهرة والشخصيات الشبابية المصرية الرائدة؛ حيث دار حوار تفاعلي مفتوح حول الفرص المتاحة للشباب في مصر والخارج، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في الكثير من المجالات دعماً للشباب على كافة الأصعدة ومنظومة الرياضة بمصر.


تجدر الإشارة إلى أن زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى كندا تضمنّت أيضاً ترتيب لقاء هام مع عددٍ من قيادات إدارة جامعة أوتاوا بالعاصمة الكندية، وذلك من أجل التباحُث بشأن تنمية التعاون بين الجامعة والوزارة من خلال أنشطة مُبتَكرة وبرامج تدريبية لمستقبل أفضل للشباب والرياضة بمصر.

 

 

 

 

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