عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلفزيون فلسطين: جميع مستشفيات شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة تماما

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

اعلن التليفزيون الرسمي الفلسطيني جميع مستشفيات شمال قطاع غزة خرجت من الخدمة تماما.

وذكر التليفزيون الفلسطيني أن قوات الاحتلال قصفت مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه.

من جانبه؛ لفت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة ان 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي.

كانت إذاعة الأقصى نقلت  عن مسؤول كبير في المستشفى الإندونيسي قوله ان المستشفى تحول من مركز لتقديم الخدمات الطبية إلى مقبرة جماعية.


وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن  الجثث باتت موجودة في كل الأقسام حيث تم فقدان الكثير من الأرواح بسبب نقص المستلزمات.

وطالَب بسرعة الإخلاء الفوري للمرضى والجرحى والطاقم الطبي في المستشفى.

فيما سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها بحسب ما ذكرت قناة الميادين.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلونا، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم اطفال ونساء.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية.. ماذا يحدث؟

إيلون ماسك يحارب إسرا.ئيل| مدير تويتر ينسف أسطورة “من النهر إلى البحر”.. وأمريكا تفتح عليه النار

ترشيحاتنا

بشرى سارة للأجانب .. مد قرار الإقامة وتقنين الأوضاع

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

مصادر رسمية للقاهرة الإخبارية: تنسيق مصري قطري مشترك للوصول إلى هدنة في غزة

مصطفى بكري: طلبات الإحاطة تأتي من منطلق الإحساس بالقلق من المخططات الإسرائيلية

رئيس الوزراء في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن التهجير القسري

انطلاق جلسة النواب لمناقشة طلبات إحاطة منع التهجير القسري بحضور رئيس الوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ