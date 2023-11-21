زوجة كريم فهمي بالكوفية الفلسطيني في أحدث ظهور

حرصت زوجة كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام،بصور جديدة من أحدث ظهور له.

وظهرت زوجة كريم فهمي ، في الصور بإطلالة جذابه ومرتديه كوفية فلسطيني ونالت اعجاب الجمهور.

وكشفت الإعلامية نهاد سمير، عن خبر مساندة كريم فهمي لشقيقه بسبب الهجوم على سفاح الجيزة ، قائلة: إن الفنانكريمفهمي نشر بوست قسما على وسائل التواصل الإجتماعي، والذي قال فيه: “أقسم بالله العظيم بأني لم ولن أدفعمليم علىالسوشيال ميديا للتفخيم من نفسي أو من عمل ليا أو إيذاء أحد الزملاء.. مين يقدر يقول القسم دا معايا”.







وأضافت الإعلامية نهاد سمير ، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريرهالكاتبالصحفي أحمد حمدي، أن هناك العديد من الفنانين الذين قاموا بالتعليق على ما نشره الفنان كريم فهمي، منضمنهمالفنان زياد قائلا: “أنا أقسم بنفس القسم والله على ما أقوله شهيد”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “أيضا الفنان ريهام عبد الغفور والفنان أحمد شامي ومصممة الأزياء ريم العدلقاموابالقسم هذا.. ومعني ما نشره الفنان كريم فهمي أن هناك من يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل إنجاحأعمالهمأو فى استغلالها فى أن تأذي أعمال أخري”