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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوان الصيني يتجاوز سعره المرجعي اليومي لأول مرة منذ يوليو

اليوان
اليوان

ارتفعت العملة الصينية اليوان متجاوزة سعر الصرف المرجعي اليومي لأول مرة منذ أربعة أشهر، و التقط بعض أنفاسه بسبب ضعف الدولار عالمياً، بعد شهور تعرض فيها إلى ضغوط.

وحسب وكالة بلومبرج الشرق، تقدم اليوان بنسبة 0.4% في التعاملات الداخلية والخارجية، مرتفعاً عن سعر العملة المرجعي اليومي الذي يحدده بنك الشعب الصيني لأول مرة منذ شهر يوليو، وتسمح بكين بتداول اليوان بسعر يزيد عن سعره المرجعي أو يقل بنسبة 2% في السوق المحلية.

جاءت العملة الصينية بين أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام رغم اتخاذ الصين مجموعة من الإجراءات حتى تسيطر على هبوطها وسط انتعاش اقتصادي ضعيف. غير أن الضغوط التي تعرض لها اليوان خفت بدرجة كبيرة في نوفمبر الحالي بفضل تراجع قيمة الدولار الأميركي مع زيادة توقعات وصول أسعار الفائدة بالولايات المتحدة إلى ذروتها وظهور دلائل جديدة على إذابة الجليد في العلاقات بين بكين وواشنطن.

ورفع بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء سعره المرجعي اليومي بنسبة 0.3% إلى 7.1406 يوان للدولار، وهي أعلى نسبة زيادة يقرها منذ يوليو. وقد تسبب ذلك في قفزة سعر اليوان إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر في الأسواق المحلية والخارجية.

استراتيجية شراء الوقت
 

وقال كريستوفر وونغ، خبير العملة في شركة "أوفرسيز تشاينيز بانكينغ": "تستمر الأسعار المرجعية في الإشارة إلى أن صناع السياسة النقدية يرغبون في تعديل سعر اليوان بما يعكس أثر التطورات الأخيرة في الأسواق. إن استراتيجية شراء الوقت انتظاراً لتحول اتجاه الدولار حققت النتائج المرجوة منها مرة أخرى".

حقق مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" مكاسب بنسبة 7% تقريباً حين ارتفع من أدنى مستوى له في يوليو 2023 إلى أعلى مستوى له في عام واحد تقريباً في أكتوبر الماضي، مع تقييم المتعاملين فرص الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة في الولايات المتحدة. وهذه التعاملات تتراجع بوتيرة سريعة بسبب تباطؤ معدل التضخم وعلامات التصدع في سوق العمل التي تشجع المتعاملين على المراهنة على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام القادم.

ويستخدم بنك الشعب الصيني سعره المرجعي اليومي لليوان بوصفه الأداة الرئيسية لإدارة العملة في الأشهر الأخيرة. وأحكم المسؤولون في البنك قبضتهم على سعر اليوان المرجعي من خلال عدم تغيير مستواه بدرجة كبيرة طوال شهر أكتوبر.

وقال هاو هونغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة "غرو إنفستمنت غروب": "إن الحفاظ على مستوى سعر اليوان المرجعي ثابتاً في الأشهر الأخيرة يعزز فعلياً من مصداقية بنك الشعب الصيني على دوره في تحديد سعر الصرف". وأضاف أن اليوان قد يرتفع متجاوزاً مستوى 7.1 أمام الدولار "قريباً جداً" مع استقرار عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة وتراجع الفجوة بينها وبين الصين.

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