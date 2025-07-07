بيحصل في الصيف.. كيف تحمي نفسك من صداع الحر

يعاني عدد كبير من الأشخاص من صداع الحر أو الصداع الحراري وهو أحد أشكال آلام الرأس الشديدة التى تحدث خلال الصيف ولا تزول الأعراض بسهولة وفي بعض الأحيان يصاحبه دوخة شديدة.

ووفقا لما جاء في موقع continentalhospitals نكشف لكم أهم طرق الوقاية من الصداع والدوخة في الطقس الحار

1. حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم

اشرب الماء حتى لو لم تكن عطشانًا لذا تناول الفواكه المرطبة، وتجنب مُدرّات البول التي تزيد من فقدان السوائل.

ارتدِ ملابس خفيفة وجيدة التهوية



اختاري الأقمشة القطنية أو الكتانية التي تسمح بتدفق الهواء وتمنع ارتفاع درجة الحرارة.

تجنب الأنشطة الخارجية أثناء ذروة الحرارة



خطط لممارسة التمارين الرياضية أو القيام بالمهمات خلال الأوقات الأكثر برودة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

استخدم القبعات والنظارات الشمسية



حماية رأسك وعينيك من أشعة الشمس المباشرة، مما يساعد على تقليل فرصة الإصابة بالصداع الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.

خذ فترات راحة منتظمة في المناطق الباردة



إذا كنت تعمل في الهواء الطلق أو في بيئات ذات حرارة عالية، فخذ فترات راحة متكررة في الظل أو في الداخل.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة



الوجبات الثقيلة قد ترفع درجة حرارة الجسم لذا اختر أطعمة خفيفة غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والزبادي.

مراقبة الأفراد المعرضين للخطر



كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة أكثر عرضة لأعراض ارتفاع درجة الحرارة لذا عليكم ان تراقبوهم خلال موجات الحر.



