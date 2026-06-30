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النواب يوافق على منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يوافق على منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026، بشأن اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النوب، أن الاتفاق يأتي في إطار دعم تطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، حيث سبق أن تقدمت مصر بمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة باعتباره أحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022.

وتابع: الخط الأول لمترو الأنفاق من أهم شرايين النقل بالقاهرة، إذ تم إنشاؤه عام 1989 ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا، وينقل نحو 1.38 مليون راكب يوميًا، فيما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل في أعمال تأهيل الخط الحالي لرفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأكد أهمية مشروعات مترو الأنفاق التي اعتمدتها الدولة المصرية في خطتها لتقليل الضغط على شبكة الطرق، وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، وبالأخص مشروع الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي تم تشغيله رسميًا عام 1989، متابعا، إذ يمتد هذا الخط من محطة حلوان حتى محطة المرج شمالًا، وقد أثبت هذا الخط دوره الإيجابي في تخفيف الازدحام المروري، ولكن نتيجة للتطور العمراني الملحوظ والزيادة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أصبح هناك فجوة جغرافية وسكانية من امتداد الخط، وتحديدًا في المنطقة الممتدة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

واضاف، من هذا المنطلق، قامت وزارة النقل -ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق- بالتفكير في تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ويقدم حلًا جذريًا ومستدامًا لهذه الأزمة، وفي ذلك الوقت ربط أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين وحركة التنمية في تلك المنطقة.

وأوضح أنه تضمنت الاتفاقية توقيع شراكة تمويل مشترك لأولويات برنامج "نوفي للنقل" بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بتعهد تمويلي قدره 1.5 مليون يورو، إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضاف، يستهدف المشروع إعداد دراسة جدوى شاملة ودراسات بيئية واجتماعية ومناخية، إلى جانب التصميمات الأولية اللازمة، بما يدعم اتخاذ القرار بشأن تنفيذ امتداد الخط الأول للمترو، والذي يمتد لمسافة 19 كيلومترًا شمالًا من محطة المرج وصولًا إلى شبين القناطر، ليرتبط بشبكة السكك الحديدية الوطنية. وتبلغ التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات المتحركة للمشروع نحو 1.8 مليار يورو، حيث يستهدف رفع كفاءة شبكة النقل الكهربائي بالقاهرة الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 22.6 مليون نسمة.

وتابع: تتضمن أعمال الاستشاري إعداد وثائق الطرح والمناقصات اللازمة، وفقًا للمعايير المصرية والدولية، بما يتيح بدء إجراءات التنفيذ وتمويل المشروع من المؤسسات الدولية.

مجلس النواب مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق مترو الانقاق منحة

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