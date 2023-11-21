المصرف المتحد يطلق حساب إغاثة لأهالي غزة بالتعاون مع صناع الخير

أعلن المصرف المتحد إطلاق حساب لجمع الدعم والمساندة الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

وشارك فريق عمل المصرف المتحد في تجهيز اكثر من 700 كرتونة, كمرحلة اولي, ليتم توجيههم عبر قافلة كبيرة لاهالي قطاع غزة.

وتتضمن الكراتين الإغاثة الإنسانية مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والجافة التي توفر جزءا من الاحتياجات الاساسية لسكان القطاع المتضررين من الغذاء ومياه للشرب.

هذا ومن الجدير بالذكر, ان يمكن لعملاء المصرف المتحد تقديم الدعم والمساندة لحساب الاغاثة الانسانية لاهالي غزة بجميع فروع المصرف المتحد ال68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

فضلا عن امكانية التبرع من خلال حزمة الخدمات الرقمية "بنكك علي الخط" التي تعمل علي مدارالساعة 7 ايام في الاسبوع وهم : الموبيل البنكي والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية.