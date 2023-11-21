علاء السقطي: لقاء وزير العمل أكد حرص الدولة على حماية الاستثمار

التقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الثلاثاء ،المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات، وذلك بمقر الإتحاد بمدينة بدر ،كما تجول "الوزير" والوفد المرافق له ،وقيادات وأعضاء من مجلس إدارة "إتحاد المشروعات"، داخل مصنع باكتيك لتكنولوجيا التعبئة والتغليف، والذي تأسس عام 2005،بمدينة بدر ،ويعمل فيه 200 عامل،ومختص بصناعة الورق وتغليف المنتجات طبقاً للمواصفات العالمية..كما أن المصنع ينتج 20 الف طن سنوياً، يقوم بتصدير نصفها إلى الخارج..والتقى الوزير بالعمال وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" تأتى زيارة الوزير شحاتة إلى "إتحاد المشروعات"، ضمن اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال،لتعزيز علاقات العمل،وتشجيع الإستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية،وبحث كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك ،خاصة تلك المعنية بعالم العمل،منها ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج ،والالتزام بينهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قرارات،و تشريعات العمل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،وكذلك تنمية مهارات العاملين،وتأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المطلوبة داخل شركات القطاع الخاص،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،والمشاركة في بناء"الجمهورية الجديدة" التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدأ الوزير في الاجتماع مع اتحاد المشروعات الصغيرة اليوم بالشكر على حسن الاستقبال،وقال إن الهدف من هذا اللقاء ،الاستماع الى شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة مشروع قانون العمل،وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية ،موضحاً أن الدولة تُشَجِّع على العمل والإنتاج والاستثمار والصناعة الوطنية،وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص ،وأوضح أن "الوزارة "بعد تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى "العمل" حريصة على الحوار مع صاحب العمل والعامل معاً.

ودعا "الاتحاد "إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ،بهدف معالجة بعض المواد محل الخلاف ،وسرعة إصداره.. وإستمع" الوزير "إلى رؤية المشاركين في اللقاء من ممثلي جمعيات المستثمرين،واتفق الجميع على أهمية التعاون والتنسيق في كافة الملفات ،كما جرى التأكيد على أن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يحقق الأمان للعامل ويحمي ممتلكات المنشآت.

وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، أن الوزير حسن شحاتة يستحق الشكر والتقدير على حرصه على التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، و أكد أنه حريص للتعاون مع الوزراة في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على احتياجات سوق العمل،وقال أن زيارة الوزير اليوم تؤكد على أن كل قيادات الدولة المصرية مؤمنة بالحوار مع كافة الأطراف المعنية بالعمل والإنتاج والصناعة،وتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة،وراغبة في الاستمرار نحو جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية..وأكد على أن هناك شعورا من جانب المستثمرين بأن الدولة تركز بشكل غير مسبوق على تعزيز الصناعة المحلية وتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمارات العربية والأجنبية،مشيداً بعدد من "المبادرات" التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية، أهمها مبادرة "مصنعك جاهز" التي تستهدف طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة،وكذلك مبادرة "ابدأ" التي تمثل أحد أبرز أمثلة دعم الدولة للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتعميق الصناعة الحديثة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل،وقد تم تصميم هذه "المبادرة "بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للدولة وبالتزامن مع التزاماتها الدولية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعة، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤول...وفي ختام اللقاء جرى تسليم الوزير دع "الاتحاد" نظرا لدوره في دعم قضايا وملفات العمل لصالح كافة الأطراف.

شارك في اللقاءات من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة للوزير، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير.. ومن المستثمرين وقيادات "الإتحاد": المهندس بهاء العدل رئيس جمعية مستثمرين مدينة بدر، والمهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز المدينة، وعبدالله غزال رئيس جمعية مستثمري بلبيس، والسيد خميس رئيس مؤسسة مجتمع الصناعة، ودعاء منصور المساعد التنفيذى لرئيس مجلس إدارة الشركة، وريم جاب الله مدير مكتب عمل بدر.