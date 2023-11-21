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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة نجم منتخب مصر .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الاعلامي إسلام صادق عن اصابة نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز مصطفي فتحي.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك:" 🚨🚨بيراميدز يعلن إصابة مصطفى فتحي بتمزق في العضلة الأمامية خلال تواجده مع منتخب مصر".

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

وكشف المنيري عن أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام وبالتالي الغياب مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز.

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