بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة منة فضالى جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

وظهرت منة فضالى رفقة الفنانة هالة صدقى وعلقت على الصورة قائلة:"الحب كله .. بحبها من قلبي واحلي شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه زينب في #صوابع_زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي..بحبك يا ملكه احلي هالوله #صوابع_زينب".





وظهرت منة فضالى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية تيشيرت مخطط بالأبيض والأسود و نسقت معه بنطلون اسود، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



اليكم الصور





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