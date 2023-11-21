عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت  الفنانة منة فضالى جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

 

وظهرت منة فضالى رفقة الفنانة هالة صدقى وعلقت على الصورة قائلة:"الحب كله .. بحبها من قلبي واحلي شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه زينب في #صوابع_زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي..بحبك يا ملكه احلي هالوله #صوابع_زينب".


 

وظهرت منة فضالى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية تيشيرت مخطط بالأبيض والأسود و نسقت معه بنطلون اسود، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


اليكم الصور 


 

 

 

IMG_3351
IMG_3351
IMG_3350
IMG_3350
IMG_3349
IMG_3349
الفنانة هالة صدقي الفنانة منه فضالى بالابيض والاسود صوابع زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

خلال ساعات..مصر توقف الحرب في قطاع غزة وتحبط مخططات إسرائيل في سيناء

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

موضوعات متعلقة

لو مشتغلتش هتحبس.. إطلالات أثارت الجدل لـ آيتن عامر

فوائد خارقه لتناول الكاكاو في الشتاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

بالأحمر الجرىء.. دعاء حكم تثير الجدل في عيد ميلادها

بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بنت أبوها.. ابنة محمد أبو داوود تشعل السوشيال ميديا في حفل زفافها

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

ترشيحاتنا

هذه الصفة تجعل الله غاضبًا عليك .. احذر منها

تعديلات في إنستا باي.. تحصيل رسوم رمزية ونجاح كبير يحققه التطبيق| تفاصيل

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

بشأن مساعدات غزة.. اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي

متذكرا اتفاقية شاليط.. بن جفير يعلق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وزير الشباب والرياضة: نستهدف إحراز 8 ميداليات في أولمبياد باريس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

حفرة في سقف سيارة تحير فرنسا.. هل لها علاقة بالفضاء؟

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ