مصطفى بكري يطالب بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل |فيديو

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رفضه للمخطط الإسرائيلي في تهجير الفلسطنيين منذ بداية الأزمة في غزة، مؤكداً أن الرئيس السيسي كشف منذ إندلاع الأحداث في غزة النوايا التي تستهدف الأعتداء على السيادة المصرية.

مصطفى بكري: يجب اللجوء لمجلس الأمن لاستصدار قرار برفض تهجير الفلسطنين

وأضاف " مصطفى بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه الرئيس السيسي أكد منذ اللحظة الأولى، أنه لن يتم حل القضية الفلسطينية، على حساب الأراضي المصرية.



وأشار مصطفى بكري إلى، أنه طالب بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل، متابعاً: "نشوف مين اللي اخترق.. زي ما بيقولوا مصر هي اللي اخترقت ودخلت جنود وضباط ودبابات واقامت مسارات عسكرية ولا إسرائيل تنتهك الاتفاقية يومياً أمام العالم".



وطالب مصطفى بكري بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد من يحرض على التهجير القسري للفلسطينيين، وذلك بإعتبار أن التهجير القسري في القانون الدولي يمثل جريمة حرب، لافتاً إلى أنه يجب اللجوء لمجلس الأمن لاستصدار قرار برفض تهجير الفلسطنين.