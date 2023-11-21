خبير إعلامي: السوشيال ميديا وضعت القضية الفلسطينية على أجندة أولويات العالم

أكد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن وسائل التواصل الاجتماعي لاعب رئيسي في حرب غزة ولديها صوت مؤثر جدًا، موضحا أنها في تحورها وتفاعلها مع الوسط الإعلامي التقليدي تثبت قدرة أكبر على الوسط، حيث لا يستطيع الإعلام التقليدي أن يصل لذلك.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك 50 صحفيا استشهدوا في هذه الحرب بجانب عدد من الصحفيين تم طردهم وإحالتهم للتحقيق، موضحًا أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت العالم أكبر قدر من الصور والفيديوهات لأشياء حدثت وأخرى لم تحدث.

وأوضح أن "السوشيال ميديا" عامل وشاهد على تحول كبير وجوهري في الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في غزة، كما أنها وضعت القضية الفلسطينية على أجندة أولويات العالم وحسنت الموقف الفلسطيني، منوهًا بأن هذا التطور له علاقة بآليات عملها وليس فقط نبل القضية.

وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لسياسة تحريرية

ونوه بأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لسياسة تحريرية أو تحكم سلطوي، مشددًا على أن السوشيال ميديا بعيدة عن سيطرة الأجندة، ووسائل التواصل الاجتماعي أثرت تأثيرًا جوهريًا في اداء حكومات ومشرعين وبرلمانات.