مستشار الرئيس الفلسطيني: حقن الدماء وإيقاف المجازر أولوياتنا في الوقت الحالي

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن حقن الدماء الفلسطيني هو أهم ما يشغل باله في الوقت الحالي، مهما كانت التفاصيل أو كانت الأسماء أو كانت الصفقات أو المصالح السياسية، إذ أن حقن الدماء الفلسطيني هو أول ما يهم القيادة والشعب الفلسطيني، إذ أن فلسطين تتعرض لحرب إبادة، وكلما استطاعوا إيقاف الحرب والعدوان، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني وحقن دمائهم يكونوا قد تحركوا في الطريق الصحيح.

مستشار الرئيس الفلسطيني يتحدث عن حقن الدماء

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه يجب أن يكون هناك وقف للمجزرة والمذبحة، ويجب البناء على هذا الأمر الذي يمكن أن يتحقق مع الاستمرار في الضغط والتحرك السياسي من أجل ضمان وقف العدوان الهجمي على الشعب الفلسطيني، أيا كان ما يدور الحديث عنه، "لا أرى إنجازا واحدا في كل هذا إلا وقف الدم وذبح الشعب الفلسطيني".

وتابع، أن الاستمرار في المعارك مع جيش الاحتلال بكل أبعادها، منها الحراك الدبلوماسي كقيادة فلسطينية، ومنظمة التحرير، والمجموعة العربية والإسلامية، والتي شكلت فرقة عمل تضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية وغيرهم، الذين بدأوا حراكا من الصين إلى روسيا ومازال مستمرًا، والهدف هو وقف العدوان.