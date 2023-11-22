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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فودة يشهد فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بشرم الشيخ

صدى البلد

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتى تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ.

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ والدكتور محمد مصطفى منسق الاكاديمية الوطنية للتدريب ، وبمشاركة عدد من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ والمديريات الخدمية، وجامعة الملك سلمان وهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومجموعة من السيدات الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية.

يشار الي ان البرنامج يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تمكين المرأة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، حتى أصبحت في صدارة المشهد العام متقدمة الصفوف، إيمانا بدور ومكانة وقدرات المرأة، والتي أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي.

وحرص المحافظ علي الاطمئنان من المحاضرين على مستوى أداء المتدربين، وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري، وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

وأدار محافظ جنوب سيناء حوارا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن، وقام بالرد على جميع تساؤلاتهن واستفساراتهن، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل، والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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جنوب سيناء شرم الشيخ المرأة تقود الأكاديمية الوطنية المحافظات

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