مسيرة إسرائيلية تنفذ غارة على محطة إرسال جنوب لبنان | تفاصيل

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نقلًا عن شهود في بلدة طير حرفاً، أن مسيرة إسرائيلية أغارت على محطة إرسال تابعة لشركة تاتش بالمنطقة.

وقالت الوكالة إن الغارة استهدفت سيارة معطلة مركونة على طريق وادي حسن.

وكان حزب الله شن في وقت سابق هجمات كبيرة ضد مواقع إسرائيلية، واستهدف جنودًا تابعين للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وتفصيلًا، قال حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إنه هاجم قوة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة عند الحدود الجنوبية للبلاد بصاروخين موجهين، ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله، في بيان، إن ذلك الهجوم يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحفيين في قناة الميادين وسائر الشهداء المدنيين".