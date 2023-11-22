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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغان وأكل كوري.. مفاجأة غير متوقعة في حفل للملك تشارلز

صدى البلد

في مأدبة رسمية استضافها قصر باكنجهام، قام الملك تشارلز بإلقاء بعض الإشارات غير المتوقعة إلى الثقافة الشعبية الكورية، مما أثار اهتمام الجمهور. 

وقد استخدم الملك تشارلز هذه المناسبة للتعبير عن إعجابه بمجموعتي البوب الكورية الشهيرة Blackpink وBTS، حيث قام بالتحقق من أسمائهم أثناء استقباله للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في زيارته الرسمية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في خطابه خلال المأدبة، أشاد الملك بالقدرة الرائعة للثقافة الكورية الجنوبية على أسر الخيال، معترفًا في الوقت نفسه بأنه ليس لديه الكثير من المعرفة بالأغاني الكورية والأنماط الموسيقية الشهيرة مثل "جانج نام ستايل". ومع ذلك، قدم الملك تقديره للثقافة الكورية ونجومها الشباب الذين يتمتعون بشعبية عالمية.

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على الجانب الآخر، لاحظ الجميع عدم تكرار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لمهاراته في الغناء أثناء زيارته للرئيس الأمريكي جو بايدن. في تلك المناسبة، قام الرئيس يون بأداء أغنية "الفطيرة الأمريكية" في جلسة كاريوكي. وعوضًا عن ذلك، أشار الرئيس يون إلى أنه وأصدقاؤه في شبابه كانوا من محبي البيتلز وكوين وإلتون جون، مما يشير على الأرجح إلى تفضيله للموسيقى الغربية بدلاً من الكورية.

وكان الأمير ويليام وكاثرين من بين أفراد العائلة المالكة الذين استقبلوا الضيوف الكوريين الجنوبيين، وكان هناك إقبال كامل على المأدبة الرسمية في قاعة قصر باكنجهام، حيث كان في استقبال الضيوف الكوريين الجنوبيين ملك وملكة وأمير وأميرة ويلز ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

ولم يكن الابن الأكثر شهرة في كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، لاعب كرة القدم في توتنهام، حاضراً، وتضمنت القائمة المكتوبة باللغة الفرنسية البيض المسلوق وطائر الدراج وآيس كريم المانجو.

البوب الكوري الثقافة الشعبية الثقافة والفنون

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