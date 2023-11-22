مستقبل وطن الإسكندرية: السيسي الوحيد القادر على قيادة سفينة مصر

أكد النائب خالد شلبي أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية، تأييد ودعم الحزب غير المحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لأنه هو الوحيد القادر على قيادة سفينة الوطن خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسار التنمية والإنجازات وتثبيت أركان ودعائم الجمهورية الجديدة.



وعلى هامش المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن بالاسكندرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قال شلبي، في تصريحات لصدى البلد، إننا لن نتمكن من حصر الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمات موجزة، مشيرا إلى أن الانتخابات تأتي هذه المرة ومصر أمام تحد عالمي كبير، استطاع الرئيس السيسي فيه العبور بمصر إلى بر الأمان.

وأضاف أننا كحزب نؤكد تكاتفنا خلف قيادتنا السياسية الواعية ونؤكد دعمنا للرئيس السيسي للاستمرار لفترة رئاسية جديدة وأطالب جميع المصريين للنزول في أيام ١٠ و١١ و١٢ للتصويت بنعم للرئيس عبدالفتاح السيسي .. نعم للاستقرار .. نعم لاستكمال مسيرة الانجازات