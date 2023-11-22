بحضور الآلاف.. مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن شرقي الإسكندرية لدعم السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين" وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المدينة، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة.

جاء ذلك ذلك حضور النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والناب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي "النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد بهاء عضو مجلس النواب والدكتور حاتم متولي ممثل الكيانات الشبابية والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والدكتور كريم سلام ممثل القبائل والعائلات المصرية" وأعضاء هيئة مكتب الإسكندرية، وعبدالحليم علاءم نقيب المحامين، والأنبا بافلي اسقف كنائس الإسكندرية والدكتور إبراهيم الجمل مسئول بيت العائلة المصري، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية شرقي الإسكندرية.

وشهد المؤتمر إقبالاً كبيرًا من المواطنين من مختلف الفئات فضلاً عن كبار العائلات والعواقل شرقي المحافظة.