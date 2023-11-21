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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محافظ الإسكندرية وياسين منصور يتفقدان الأعمال الإنشائية بمشروع جديد بالإسكندرية

صدى البلد

تفقد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأعمال التنفيذية لمشروع بالم هيلز الإسكندرية برفقة ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة. 

 

يعد المشروع  أول تجمع سكنى متكامل بمدينة الإسكندرية، ويقام على مساحة 160 فدانًا، بإجمالي 3 مراحل سكنية، وبالقرب من مطار النزهة الدولي، ويأتي المشروع في إطار جذب كبار المستثمرين لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة الحياة لقاطنيها

هذا وقد استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع ومراحل تنفيذه؛ حيث بدأت المرحلة الأولى منه عام 2019 وتم الانتهاء منها عام 2023.

 وتعتزم الشركة تسليم إجمالي 290 وحدة سكنية في المرحلة الأولى خلال العام الجاري 2023.

 

 وأكد اللواء/ محمد الشريف، أن المشروع يعد إنجازًا حضاريًا كبيرا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المشروعات التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، مُشيرًا إلى أن هناك استعدادًا تامًا لتوفير مختلف التيسيرات المُمكنة لجذب المزيد من الاستثمارات.

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