ندوة بثقافة الإسكندرية حول "المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية"

أقام فرع ثقافة الاسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة مساء اليوم، الثلاثاء، ندوة بعنوان "المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية" ضمن نشاط قسم التمكين الثقافي بالفرع.



استعرض المشاركون في الندوة جهود الدولة لتسهيل العملية الانتخابية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تجهيز لجان في الأدوار الأرضية وتوفير مقاعد متحركة، إلى جانب توفير بطاقات انتخابية بلغة برايل وملصقات للصم.



وأكد المشاركون ضرورة تعريف ذوي الاعاقة بالدستور وما يكفله لهم من حقوق، حتى تتسنى لهم المشاركة بإيجابية واختيار المرشح الذي يمثلهم.



وأشاد المشاركون في الندوة بدور قصور الثقافة في نشر التوعية بأهمية مشاركة كل فئات الشعب في العملية الانتخابية.

