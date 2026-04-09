اقتصاد

هدنة أمريكية إيرانية تدفع الأسواق العالمية للصعود… و«وول ستريت» تسجل أقوى مكاسب في عام

ولاء عبد الكريم

أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملات جلسة أمس، الأربعاء، على مكاسب جماعية حادة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب التوصل في اللحظات الأخيرة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وهو ما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق خلال الفترة الماضية.

وزادت حالة التفاؤل في الأسواق بعد تصريحات لمسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز، أشار فيها إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي يومي الخميس أو الجمعة قبل بدء محادثات السلام، في حال توصل الطرفين إلى إطار عمل لوقف إطلاق النار، وهو المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ولم يقتصر تأثير الهدنة على الأسواق الأمريكية فقط، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة، إذ صعد مؤشر STOXX بنسبة 3.9%، بينما قفز مؤشر MSCI العالمي بأكثر من 3%، ليسجل المؤشران أكبر مكاسب يومية لهما منذ بداية العام، في انعكاس واضح لتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
 

وعلى مستوى أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية، قفز مؤشر داو جونز بنحو 2.85% بما يعادل 1325 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية في نحو عام، فيما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 2.5% ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو شهر، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8% محققاً سادس مكاسب يومية متتالية. 

وفي المقابل، تراجع مؤشر التقلبات «VIX» المعروف بمؤشر الخوف بنحو 18% ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس، التي نُشرت الأربعاء، انفتاحاً متزايداً لدى صناع السياسة النقدية تجاه رفع معدلات الفائدة، في ظل قيامهم برفع توقعاتهم للتضخم خلال عام 2026 نتيجة صدمة أسعار النفط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي سوق الأسهم، حقق سهم شركة Meta مكاسب قوية خلال الجلسة، حيث ارتفع بنسبة 6.5% ليسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مضيفاً نحو 95 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة خلال يوم واحد، وذلك بعد إعلانها عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Muse Spark، وهو أول نموذج تطوره وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق التابعة لها، على أن يتم إتاحته مبدئياً عبر تطبيق Meta للذكاء الاصطناعي قبل تعميمه على باقي منصات الشركة.

كما شهدت أسهم شركات الطيران الأمريكية انتعاشاً ملحوظاً بعد فترة من الضغوط التي تعرضت لها نتيجة اضطرابات حركة الطيران العالمية وارتفاع تكاليف الوقود خلال الحرب.

وارتفع سهم Delta Air Lines بنسبة 3.7% مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، فيما قفز سهم Southwest Airlines بنحو 7%، وصعد سهم United Airlines بنسبة 8% مع تحسن توقعات الطلب على السفر وانخفاض المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

اسبوع الأعياد

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

الاهلي

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الكاف

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

كندة علوش

كندة علوش تدعم لبنان برسالة مؤثرة

أعراض إنسحاب

البيت الفني للمسرح يفتتح عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية ضمن مبادرة 100 ليلة عرض

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

فيديو

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد