هدنة أمريكية إيرانية تدفع الأسواق العالمية للصعود… و«وول ستريت» تسجل أقوى مكاسب في عام

أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملات جلسة أمس، الأربعاء، على مكاسب جماعية حادة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب التوصل في اللحظات الأخيرة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وهو ما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق خلال الفترة الماضية.

وزادت حالة التفاؤل في الأسواق بعد تصريحات لمسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز، أشار فيها إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي يومي الخميس أو الجمعة قبل بدء محادثات السلام، في حال توصل الطرفين إلى إطار عمل لوقف إطلاق النار، وهو المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ولم يقتصر تأثير الهدنة على الأسواق الأمريكية فقط، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة، إذ صعد مؤشر STOXX بنسبة 3.9%، بينما قفز مؤشر MSCI العالمي بأكثر من 3%، ليسجل المؤشران أكبر مكاسب يومية لهما منذ بداية العام، في انعكاس واضح لتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.



وعلى مستوى أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية، قفز مؤشر داو جونز بنحو 2.85% بما يعادل 1325 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية في نحو عام، فيما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 2.5% ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو شهر، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8% محققاً سادس مكاسب يومية متتالية.

وفي المقابل، تراجع مؤشر التقلبات «VIX» المعروف بمؤشر الخوف بنحو 18% ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس، التي نُشرت الأربعاء، انفتاحاً متزايداً لدى صناع السياسة النقدية تجاه رفع معدلات الفائدة، في ظل قيامهم برفع توقعاتهم للتضخم خلال عام 2026 نتيجة صدمة أسعار النفط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي سوق الأسهم، حقق سهم شركة Meta مكاسب قوية خلال الجلسة، حيث ارتفع بنسبة 6.5% ليسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مضيفاً نحو 95 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة خلال يوم واحد، وذلك بعد إعلانها عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Muse Spark، وهو أول نموذج تطوره وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق التابعة لها، على أن يتم إتاحته مبدئياً عبر تطبيق Meta للذكاء الاصطناعي قبل تعميمه على باقي منصات الشركة.

كما شهدت أسهم شركات الطيران الأمريكية انتعاشاً ملحوظاً بعد فترة من الضغوط التي تعرضت لها نتيجة اضطرابات حركة الطيران العالمية وارتفاع تكاليف الوقود خلال الحرب.

وارتفع سهم Delta Air Lines بنسبة 3.7% مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، فيما قفز سهم Southwest Airlines بنحو 7%، وصعد سهم United Airlines بنسبة 8% مع تحسن توقعات الطلب على السفر وانخفاض المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة.