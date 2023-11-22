جامعة حلوان تشارك في الاجتماع التنفيذي الدوري للمشروع القومي لمحو الأمية

شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاجتماع المنعقد اليوم، الأربعاء، بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتورة هدى عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الصادرة بشأن القضاء على الأمية داخل المحافظة.

وقد حضر الاجتماع ممثلاً لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، حيث قدم تقريراً كاملاً عن إنجازات المشروع القومي لمحو الأمية التي تحققت بجامعة حلوان، وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة وأهم المقترحات لمواجهة قضية الأمية بمحافظة الجيزة

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ملف محو الأمية بمحافظة الجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية بالمحافظة.

هذا وقد تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بها، إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مع التأكيد على اهمية تضافر الجهود من جميع اجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وباقي الجهات الشريكة.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في تصريح له، أن الجامعة تعمل على تواصل الجهود من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار فلسفة المشروع القومي لمحو الأمية والذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات بتأهيل شباب الجامعات المصرية للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية.

